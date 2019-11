Brescia-Atalanta, 0-2 Diretta Di tacco il secondo gol di Pasalic

Brescia - Atalanta, ovvero l'indimenticabile corsa di Mazzone in quel 30 settembre 2001 verso la curva bergamasca dopo il 3-3 raggiunto in extremis dalle Rondinelle grazie al genio di Roberto Baggio. L'ultimo match in A tra le due compagini il 17 aprile 2005, 1-0 per i padroni di casa grazie ad un rigore di Di Biagio in pieno recupero.

E' il caldissimo derby lombardo tra Brescia e Atalanta ad aprire il programma della 14esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta, ma ben diverse sono le rispettive situazioni di classifica: i bresciani infatti occupano sono ultimi in solitaria con 7 punti, anche se con un match da recuperare rispetto agli altri, mentre gli orobici occupano al momento la sesta piazza con 3 lunghezze di ritardo dalla zona che consente la qualificazione alla Champions del prossimo anno.





SEGUI LA DIRETTA



BRESCIA (3-5-2): Joronen; Chancellor, Cistana, Mangraviti; Sabelli, Tonali, Ndoj, Romulo, Martella; Balotelli, Torregrossa.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; A. Gómez; Ilicic, Muriel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA