Brescia in serie A ma è polemica per il coro contro i meridionali

Una macchia, tra il bianco e l'azzurro dei colori sociali, che sporca la festa del Brescia. Il ritorno in serie A della squadra lombarda registra infatti un brutto episodio. Nel video pubblicato sul profilo Instagram della società, sulle story, si vedono i giocatori che cantano sotto la curva: "Terun Terun". Il Brescia ha conquistato la promozione diretta proprio ai danni del Lecce e del Palermo, squadre del sud impegnate anche loro nella lotta per conquistare ilmassimo campionato. Intanto in serata è arrivato anche il messaggio del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Bentornati agli amici del Brescia in serie A!».



© RIPRODUZIONE RISERVATA