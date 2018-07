Buffon: «Al Psg per dimostrare di essere ancora un grande»

«Tengo a dimostrare di essere ancora un grande portiere e credo lo farò. Ho smesso di fare questi calcoli: quando avevo 30 anni pensavo di avere ancora 3-4 anni davanti e ora ne ho 40. Se uno gioca in Nazionale vuol dire che è competitivo ai massimi livelli». Sono le parole di Gigi Buffon alla presentazione come nuovo giocatore del Paris Saint Germain. «Ho 40 anni ma godo di un ottimo status di salute e mentale. Per raggiungere certi risultati serve l'aiuto di tutti: rosa e società -prosegue l'estremo difensore in conferenza dal Parco dei principi-. Tutti trovano sempre modo per ritagliarsi uno spazio importante e da protagonisti e farò di tutto per mettere in condizione i compagni di rendere al massimo». «Ho sempre cercato la sfida e di misurarmi come calciatore e persona -spiega Buffon-. Non potevo dir di no anche se ho 40 anni. La Champions? Ho cominciato molto prima del Psg a cercare di vincerla ma non credo sia una 'ossessionè mia o del club. Credo ci siano le condizioni per migliorare come calciatore e come persona e credo di poter contribuire a far migliorare il Psg in campo ambendo a traguardi importanti, ma quando cominci una stagione non puoi racchiudere tutto in un obiettivo come la Champions altrimenti saresti un pazzo totale».

