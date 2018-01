Cagliari-Juventus, dalle 20.45 La Diretta fuori Mandzukic, c'è Bernardeschi

La Juventus, rimasta ormai l'unica rivale credibile al Napoli di Sarri per la lotta allo scudetto, riparte nel 2018 dalla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri hanno conquistato 16 degli ultimi 18 punti disponibili, battendo Napoli e Roma e firmando l'unico pareggio di questa striscia contro l'Inter. Nel successo a Verona la squadra di Allegri ha anche ritrovato Dybala e ora si appresta a far ripartire la caccia al titolo contro un Cagliari reduce da un gran successo a Bergamo.

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Ionița, Cigarini, Barella, Padoin; Farias, Pavoletti



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala



