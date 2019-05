Cagliari-Lazio 0-1 La Diretta Vantaggio di Luis Alberto

Cagliari e Lazio si affrontano nel match del sabato alle ore 18 in una sfida di grande interesse per entrambe le compagini: i sardi, reduci dalla sconfitta patita all'ultimo minuto sul campo del Napoli, cercano il punto mancante per festeggiare definitivamente la salvezza, mentre i biancocelesti sono usciti male dalla scorsa domenica di campionato, in occasione della quale si sono visti superati 1-3 in casa dall'Atalanta lasciando di fatto la lotta per il quarto posto in classifica.



E' una classifica tutta costruita in casa quella che presentano a questo punto del torneo i ragazzi di Maran, tecnico col quale la dirigenza sarda ha deciso di intraprendere un lungo percorso: sono 30 sui 40 totali i punti raccolti di fronte ai propri tifosi, con 8 vittorie, 6 pareggi e solamente 3 sconfitte. La Lazio si è chiamata, di fatto, fuori da discorso Champions a causa di un pessimo aprile: sei le partite di campionato giocate, con due sole vittorie, un nulla di fatto e ben tre rovesci.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.



LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa Caicedo.

