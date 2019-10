Cagliari super: Spal ko per 2-0 e sardi al quinto posto

Robin Olsen e Radja Nainggolan trascinano i sardi alla quarta vittoria in campionato e al quinto posto in classifica: 2 a 0 il risultato finale. Rossoblù in piena zona Europa League che scavalcano Roma e Lazio grazie alle reti dell'ex giallorosso al 9' del primo tempo e di Paolo Faragò al 67' che condanno la Spal al terz'ultimo posto.



Stati d'animo e obiettivi differenti per i due club con il Cagliari che dopo il punto pesante colto all'Olimpico di Roma prima della sosta conferma che la posizione in classifica non è frutto del caso. L'eurogol di Radja Nainggolan dopo appena dieci minuti di gioco ha messo subito in discesa il match dei rossoblù: potenza, coordinazione, precisione, una rete da cineteca per il belga-indonesiano tornato a segnare davanti al pubblico sardo dopo 7 anni. Prova del nove superata per la squadra di Maran, criticata nei precedenti match con le medio-piccole per la difficoltà nel costruire gioco e creare occasioni da rete. Il Cagliari ha chiuso la partita nel secondo tempo con la stoccata di Paolo Faragò, al rientro dopo sei mesi di assenza forzata.

Proprio la qualità della rosa a disposizione di Maran sta facendo la differenza, con l'ex Chievo che ha tenuto inizialmente in panchina la stella Nahitan Nandez. Tre punti meritati, frutto anche delle parate di Robin Olsen, più volte criticato in giallorosso, ma decisivo in Sardegna, come al 31' sull'occasione più importante capitata alla Spal sul colpo di testa di Jasmin Kurtic.



E' il miglior avvio di stagione dei sardi negli ultimi venticinque anni: i rossoblù inseguono il ritorno nelle competizioni europee dalla stagione 1993-1994, conclusa con le semifinali di Coppa Uefa. Dopo la vittoria del San Paolo e il pareggio dell'Olimpico il Cagliari centra nuovamente i tre punti in casa, scavalcanso le romane e portandosi a soli due punti dal Napoli, dalla zona Champions. Ma per sognare dalle parti della Sardegna Arena al momento basta anche il quinto posto.





Guarda la classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA