Calciatore ubriaco si masturba in strada: scandalo hard nel calcio inglese

Scandalo a luci rosse nel calcio britannico. Un calciatore della nazionale dell’Irlanda del Nord, Gavin Whyte, ala dell’Oxford United (Serie C inglese) è indagato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico: colpa di un video girato durante una delle scorse notti per le strade di Belfast, in cui Whyte visibilmente ubriaco si masturba per strada.



Dopo che il video è finito sui social il calciatore, 22 anni, è stato multato dal club: le immagini sono successive ai suoi festeggiamenti per aver ricevuto un premio intitolato a George Best. Whyte, una promessa del calcio nordirlandese, ha segnato 4 gol nella sua prima stagione in League One, ed è andato anche a segno al suo esordio in nazionale.







«È stato un atto completamente fuori luogo, ma il ragazzo è dispiaciuto - ha commentato Karl Robinson, manager dell’Oxford, scrive l'Independent - Aveva bevuto troppo, ma è un bravo ragazzo. Raramente ho visto qualcuno più rammaricato di lui, sa che non avrebbe mai dovuto farlo. Ma che sia un calciatore o meno, questo tipo di comportamento è sbagliato.Spero che i tifosi possano perdonarlo».

