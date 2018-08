Il Delta rinuncia al portiere-rivelazione della scorsa stagione Cristian Bala

di Luca Crepaldi

PORTO TOLLE. Il Delta Porto Tolle rinuncia a Cristian Bala, 20 anni, portiere-rivelazione della scorsa stagione con le sue parate, uno dei pochi confermati dopo la solita rivoluzione di mercato estiva della squadra di calcio di serie D di Porto Tolle gestita dalla famiglia Visentini.

Bala va in prestito all'Aglianese, provincia di Pistoia, possibile rivale di campionato se Delta e Adriese verranno sorteggiate nel girone D tosco-emiliano invece che nel girone C triveneto (domani atteso l'annuncio).



