Giuseppe Magalini nuovo direttore sportivo del L.R. Vicenza

di Luca Pozza

VICENZA - E' Giuseppe Magalini, 58 anni, il nuovo direttore sportivo del L.R. Vicenza, che prende il posto di Werner Seeber, in scadenza di contratto nel prossimo mese. A dare l'annuncio questa mattina il club biancorosso che ha precisato che Magalini ha sottoscritto un accordo biennale, sino a giugno 2021, con il club biancorosso come responsabile dell’area tecnica.



Magalini ha ricoperto ad inizio carriera il ruolo di vice responsabile del settore giovanile del Chievo e vanta importanti esperienze in Lega Pro e in serie B. Ha ottenuto una doppia promozione dalla C2 alla B con il Mantova, a quel tempo allenato da "Mimmo" di Carlo, con cui ha sfiorato la promozione in serie A in finale play-off contro il Torino nel 2006. Ha ricoperto poi il ruolo di direttore sportivo con esperienze significative nella Cremonese, nel Grosseto, nella Reggiana, nella Viterbese nell’attuale stagione in corso e nell’Alessandria. Con quest’ultimo club ha raggiunto la semifinale di Tim Cup contro il Milan nel 2016 e la finale play-off contro il Parma nel 2017, dopo aver concluso la stagione al primo posto, a pari punti, con la Cremonese. È stato nominato nel marzo 2016 dall’allora Presidente di Lega Pro Gravina, rappresentante della Serie C nella Commissione dirigenti sportivi della Figc, ruolo ricoperto fino a settembre 2017.



Il nuovo direttore sportivo del L.R. Vicenza verrà presentato alla stampa oggi pomeriggio allo stadio Romeo Menti.

