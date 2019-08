Troppo Parma, il Venezia in trasferta dice addio alla Coppa Italia

di Andrea Fabretti

PARMA - Il Venezia si arrende a Parma sotto i colpi di uno scatenato Gervinho, autore di una doppietta, e viene eliminato nel terzo turno della Coppa Italia giocato in anticipo al Tardini. Illusorio il rigore realizzato da Aramu che aveva permesso ai lagunari, sotto di due reti a meta' primo tempo, di accorciare le distanze e rientrare momentaneamente in partita prima che l'ivoriano facesse calare definitivamente il sipario a ripresa inoltrata. Una partita comunque che il Venezia ha giocato a viso aperto non snaturando la filosofia di gioco del tecnico Dionisi e che ha messo in evidenza un gruppo in grado sicuramente di fare bella figura nel campionato cadetto.





