Ecco il derby Vicenza-Pordenone: in palio punti pesantissimi

di Luca Pozza

VICENZA - Sono punti pesantissimi quelli che mette in palio il derby tra Vicenza e Pordenone, in programma domani (domenica) pomeriggio allo stadio Menti, con fischio d'inizio alle 16.30. I biancorossi, dal gennaio scorso guidati dal curatore fallimentare Nerio De Bortoli, vanno a caccia di una vittoria in grado di garantire speranze di salvezza diretta: con 29 punti (sui quali pesa il -4 di penalizzazione) Giacomelli & compagni occupano il penultimo posto, con 3 punti di ritardo dal terzultimo posto. In questo momento la squadra di mister Lerda si troverebbe costretta a disputare lo spareggio salvezza contro il Fano per evitare la retrocessione in serie D.



Nel derby di domani il Pordenone non regalerà nulla, visto che è in piena corsa per i play-off promozione: attualmente i friulani occupano l'ottavo posto (in coabitazione con la Triestina) a 41 punti, con due lunghezze di vantaggio sull'undicesima, l'Albinoleffe, al momento la prima delle escluse. All'andata finì 3-2 per il Pordenone, in quello che rappresentò l'esordio in panchina di Nicola Zanini al posto di mister Colombo, con il primo poi a sua volta esonerato e che ha portato al ritorno di Lerda. Nel derby di domani il Vicenza, sempre privo per squalifica del bomber Comi, cercherà anche di sfatare il tabù dello stadio Menti, dove la vittoria manca da oltre 5 mesi (ultimo successo il 5 novembre, 2-1 contro la Sambenedettese).





