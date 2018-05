Giacomelli altro gol decisivo. Il Vicenza vince lo spareggio ed è salvo

di Luca Pozza

VICENZA - Si è conclusa con la salvezza e quindi con la permanenza in serie C la soffertissima stagione del Vicenza, nell'anno del fallimento e di un concordato che ha consentito di portare a termine il campionato. Oggi pomeriggio, sul campo del Santarcangelo, nella gara di ritorno dei play-out salvezza, è arrivato un pareggio per 1-1 che in virtù della vittoria per 2-1 nella gara d'andata è valsa la salvezza. Da lunedì si giocherà un'altra "partita" in tribunale a Vicenza, con l'apertura delle buste, ma in ogni caso la squadra biancorossa ha mantenuto la categoria, evitando così l'onta della retrocessione in serie D.



Molto sofferta la gara di oggi, anche se alla fine la squadra di mister Nicola Zanini ha meritato, in virtù soprattutto di un secondo tempo convincente e in crescita. Partita sempre in bilico (agli emiliani sarebbe bastata la vittoria con qualsiasi risultato) e risultato sempre fermo sullo 0-0. A 9' dalla fine gol di capitan Giacomelli, protagonista anche all'andata con la rete del 2-1, che sfrutta uno svarione difensivo. Poi a 4' dalla fine il Vicenza avrebbe la possibilità di chiudere i conti ma il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Maini, calciato da Ferrari finisce sul palo. Al 5' di recupero Piccioni pareggia ma è troppo tardi: Il Vicenza può esultare per la salvezza.



