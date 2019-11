Campionati sospesi per il maltempo, una domenica senza calcio in Veneto

Sarà una domenica senza calcio dilettantistico in Veneto. Il comitato regionale della Figc ha infatti stabilito stamattina di sospendere la disputa dei campionati regionali di Eccellenza (maschile e femminile), Promozione e Prima categoria. Una decisione motivata con la necessità di tutelare ogni aspetto dell’attività: atleti, arbitri, campi (la cui tenuta viene messa a dura prova dalle precipitazioni di questi giorni: giocarci sopra rischierebbe di rovinarli). Già nella giornata di venerdì la Federcalcio regionale aveva comunicato la sospensione dei campionati giovanili in programma oggi pomeriggio e domani mattina e a livello locale alcuni comitati (Belluno per esempio) avevano fermato l’intera attività. Non sono state per il momento comunicate le date dei recuperi.

