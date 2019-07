De Laurentiis in attesa di James Rodriguez. De Ligt-Juve: accordo in arrivo

Il Manchester City è tornato alla carica per avere Leonardo Bonucci, e le possibilità di chiudere l'operazione sono decisamente in rialzo rispetto al passato. Di fronte a una buona offerta la Juventus prenderebbe seriamente in considerazione la sua cessione, e stavolta il difensore potrebbe accettare la corte di Pep Guardiola. L'arrivo imminente di Matthijs de Ligt, infatti, rischia di stravolgere gli equilibri di un reparto in cui l'unico sicuro titolare rimarrebbe Giorgio Chiellini, e convincere Bonucci a rilanciarsi altrove.

Manchester ma non solo, negli scorsi giorni c'è stato un sondaggio del Psg e sotto traccia si sono mosse anche le big spagnole. Aspettando De Ligt operazione in dirittura d'arrivo con chiusura probabilmente già in settimana a 70 milioni, stipendio da 12 milioni al giocatore bonus inclusi-, la Juventus accoglie Rabiot, sogna Pogba e riabbraccerà presto Buffon.

Ieri visite mediche e ufficialità (10 milioni bonus alla firma, quadriennale a 7 milioni a stagione), oggi presentazione di Adrien, formalizzato anche Ramsey, mentre Marchisio ha rescisso il contratto con lo Zenit San Pietroburgo dopo appena un anno. Giornata di test e annunci anche a Milano. Valentino Lazaro ha firmato con l'Inter un contratto quadriennale da circa 1,5 milioni all'anno (all'Hertha Berlino 21 milioni di euro più bonus), mentre Theo Hernadez ha svolto la prima parte degli esami di rito alla Madonnina e oggi completerà il suo passaggio al Milan, pronto a versare circa 20 milioni nelle casse del Real Madrid.

RODRIGUEZ IN ARRIVO

Saluterà il club spagnolo anche James Rodriguez, in parola con il Napoli per un contratto da 6 milioni a stagione.

Jorge Mendes è determinato a trovare l'accordo tra club sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformi in obbligo al raggiungimento di obiettivi prefissati. In odore di partenza, infine, pure Lukaku, desideroso di sposare il progetto interista di Conte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA