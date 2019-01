Inter, in arrivo il portoghese Cedric Soares. Benatia in pressing: vuole lasciare la Juve

di Eleonora Trotta

I dubbi sulle condizioni di Vrsaljko hanno convinto l'Inter a chiudere, in queste ore, l'operazione (prestito oneroso e riscatto a circa 11 milioni di euro) con il Southampton per il portoghese Cedric Soares. Il terzino è atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche, che anticipano la firma sul contratto. Giornata di incontri oggi, a Milano: nella sede dell'Inter è stato avvistato anche il procuratore di Darmian, Tullio Tinti, mentre l'agente di Dalbert è volato a Marsiglia.



Anche la difesa della Juve potrebbe cambiare. Benatia è infatti in pressing: vuole lasciare Torino già in questa sessione, per trovare più spazio. Del resto le offerte non gli mancano: piace all'Olympique Marsiglia di Garcia, allo Schalke 04, al Fulham e al club qatariota, Al-Duhail. Nel frattempo i bianconeri hanno ufficializzato il trasferimento di Sturaro al Genoa. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo con la società Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro e di aver contestualmente perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore per un corrispettivo di € 1,5 milioni pagabili interamente nell’esercizio 2018/2019.



Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Genoa di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora la stessa società raggiunga determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2018/2019. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 8,5 milioni, pagabili nei successivi tre esercizi e potrà incrementarsi di ulteriori € 8 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali». Tra i possibili sostituti pure Mustafi dell'Arsenal.

