Milan, Calhanoglu ha l'ultima possibilità: se fallisce con Frosinone e Spal, sarà ceduto

di Salvatore Riggio

Tra le preoccupazioni che, in queste ore, stanno affliggendo Rino Gattuso c’è pure quella per Calhanoglu. Il giocatore che più di tutti, forse, sta attraversando il periodo più buio, un’involuzione pericolosa rispetto a quanto fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Il turco, che al Milan indossa la maglia numero 10, non una qualsiasi per intenderci, al suo primo anno in rossonero ha collezionato 45 presenze (31 in campionato, quattro in Coppa Italia e 10 in Europa League), realizzando otto gol (sei in serie A e due nella seconda manifestazione continentale). Adesso, invece, è fermo alla rete realizzata a San Siro contro il Dudelange. Troppo poco per ripagare la fiducia nei confronti di Gattuso che per lui ci sta mettendo la faccia, difendendolo da tutte le critiche di questi ultimi mesi. Calhanoglu rischia di avere le ultime possibilità nelle partite contro il Frosinone (domani alle 12.30) e contro la Spal (ore 20.30 a San Siro il 29 dicembre). Un destino che pare intrecciato con il tecnico. Se Calhanoglu dovesse fallire anche queste due gare, allora l’addio sarebbe inevitabile. Piace al Lipsia, pronto a offrire 20 milioni di euro. Un’offerta importante alla quale il Milan non potrà dire di no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA