Capodanno da calciatori, da Caceido a El Shaarawy il veglione è super fashion

C'è chi la butta sul classico, chi fa lo sportivo e chi non disdegna un tocco estroso, tipo mocassino firmato. I protagonisti del calcio sono attentissimi all'outfit di Capodanno e Instagram è pieno dei loro scatti con amici, parenti e fidanzate. Smoking d'ordinanza per il laziale Patric, che ha passato il veglione a Montecarlo con la fidanzata (anche lei tutta in ghingheri), mentre il collega Felipe Anderson la butta sul bianco con maglietta e jeans. Casual anche il giallorosso Florenzi, che condivide un selfie del cenone con gli amici: per lui niente mises eleganti, maglioncino rosso natalizio e via. Rosso pure per El Shaarawy, ma solo il papillon: il resto è total black. Come Marco Borriello, che fai il trend setter e sotto la giacca non mette la camicia, ma il dolcevita come vuole la tendenza di stagione. Camicia, cravatta e gilet invece per uno scatenato Strootman, che però non rinuncia alle sneakers. Il più estroso? Caceido, che sfodera mocassino gold, pantalone alla caviglia, giacca ricamata e sciarpa impegnativa. Mocassino must have anche per Keita, che abbina la giacca blu di velluto in stile direttore d'orchestra. Il più romantico? Rick Karsdorp, che a mezzanotte ha chiesto la mano della fidanzata Astrid. E lei, ovviamente, ha detto sì.



