Calcio, al Lido di Venezia la casa ​per i grandi ex in difficoltà

di Nicola Munaro

VENEZIA - Più di una semplice frase. Perché del progetto di creare al Lido di Venezia il primo centro di accoglienza per ex calciatori ormai fuori dal cerchio magico del campo e della tv, «c'è qualcosa di concreto». Parola del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Che ieri ha confermato quanto annunciato nei giorni scorsi in sostegno agli ex calciatori ora in difficoltà economica. «Ci stiamo lavorando - ha spiegato ancora il presidente Gravina - Qualcosa c'è ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO