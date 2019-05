Casillas lascia l'ospedale: «Non so cosa mi riserverà il futuro»

Iker Casillas è stato dimesso dall'ospedale di Oporto dove era stato ricoverato mercoledì scorso in seguito ad un infarto. Il numero 1 del Porto è apparso visibilmente emozionato e sul futuro ha detto «non so cosa mi riserverà, l'importante è stare qui». «Qualche giorno mi è capitato un evento che può capitare a tutti ed è toccato a me, ma siamo qui - ha detto il portiere spagnolo visibilmente emozionato - Sono stato molto fortunato. Mi sono sentito molto toccato da tutti quelli che si sono preoccupati per me. Ringrazio per tutto il sostegno che è venuto dalla rete. Sto molto meglio. Ora dovrò stare a riposto un paio di settimane o un paio di mesi. Ma è lo stesso, l'importante è esserci. Migliaia e migliaia di persone mi hanno mandato messaggi e risponderò a tutti perché ora avrò tempo. Non so cosa mi riserverà il futuro, l'importante è stare qui»

