Casillas vuole tornare a giocare dopo l'infarto

Iker Casillas vuol tornare a giocare dopo l'infarto. A rivelarlo è il giornale portoghese «A Bola» che riferisce che il portiere spagnolo del Porto si sottoporrà ad una serie di test a dicembre per tornare in campo a sei mesi dall'infarto che lo ha colpito lo scorso mese di maggio. Per il momento Casillas è al lavoro con lo staff tecnico fino a quando non sarà completamente recuperato ed è stato comunque iscritto nella lista dei giocatori.

