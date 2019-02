Ceferin: «Finché ci saremo io e Agnelli nessuna Superlega»

«Fino a quando io e Andrea Agnelli saremo a capo delle nostre rispettive organizzazioni non ci sarà

nessuna Superlega europea. Questo è un dato di fatto». Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, intervenendo al 43° Congresso ordinario dell'Uefa in corso a Roma, che lo vedrà a breve eletto per il prossimo quadriennio.



«Caro Gabriele, non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo», ha aggiunto Ceferin rivolgendosi all'omologo della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel suo intervento al Congresso.

