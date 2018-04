Champions, Collina: «Felice per le parole di Ceferin, so da tempo cosa pensa»

di Redazione Sport

«Mi fa piacere, ma so quello che il presidente Uefa pensa di me, da tempo». Lo ha detto Pierluigi Collina, designatore Uefa e presidente della Commisione arbitri della Fifa, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se gli avessero fatto piacere le dichiarazioni di Aleksander Ceferin, presidente Uefa, che lo ha difeso dopo le polemiche seguite a Real Madrid-Juventus di Champions League. Collina ha parlato a margine del raduno, al centro Figc di Coverciano, degli arbitri selezionati per i Mondiali 2018.



Russia 2018 miglior mondiale di sempre per gli arbitri? «Mi auguro che non lo sia per la Var, io mi auguro che sia perché gli arbitri hanno lavorato, perché gli arbitri si sono preparati. So come da un punto di vista di comunicazione - ha proseguito - parlare di questa che è la grande novità sia molto attraente: io credo che sia invece molto importante anche sottolineare il lavoro che viene svolto dagli arbitri per evitare che si debba ricorrere all'utilizzo della Var».



Collina ha ricordato che con gli arbitri «stiamo facendo un lavoro molto accurato, molto intenso, molto approfondito. Abbiamo l'ausilio di allenatori che istruiscono i giocatori a replicare le situazioni che sono importanti per un arbitro da decidere». Lo scopo è infatti quello di «abituare l'arbitro - ha aggiunto l'ex fischietto - a decidere in allenamento su queste decisioni che sono poi quelle che dovrà prendere sul terreno di gioco, per cui è un insieme di situazioni sulle quali stiamo cercando di prestare attenzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA