Sorteggio Champions: Juve-Lione, Napoli-Barcellona e Atalanta-Valencia. E. League: Roma-Gent e Ludogorets-Inter

Sorteggio positivo per le italiane anche in Europa League, con l'Inter che sfiderà i bulgari del Ludogorets e la Roma che se la vedrà con i belgi del Gent. In Champions la Juventus ha pescato il Lione e l'Atalanta il Valencia. Urna amara solo per il Napoli che se la vedrà con il Barcellona.



- Rangers-Braga



- Roma-Gent



- Wolfsburg-Malmoe



- Shakhtar-Benfica



- Eintracht-Salisburgo



- Ludogorets-Inter



- Brugge-Manchester United



- Az Alkmaar-Lask Linz



- Olympiacos-Arsenal



- Cluj-Siviglia



- Apoel-Basilea



- Copenaghen-Celtic



- Bayer Leverkusen-Porto



- Getafe-Ajax



- Sporting Lisbona-Basaksheir



- Wolverhampton-Espanyol



- Al tavole delle urne Josephine Henning, difensore della Germania femminile.



- E' cominciata la cerimonia del sorteggio dei sedicesimi di Europa League.



- Napoli-Barcellona



- Tottenham-Lipsia



- Lione-Juventus



- Chelsea-Bayern



- Atletico Madrid-Liverpool



- Atalanta-Valencia



- Real Madrid-Manchester City



- Borussia Dortmund-Psg







- Criteri: niente derby e niente bis di sfide già giocate nei gironi. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.



- Fanno il loro ingresso al tavolo dopo sono sitemate le urne le vecchie glorie che estrarranno le squadre. Solo l'ex calciatrice oggi allenatrice Kelly Smith, il turco ex di Bayern, Real e Galatasaray Hamit Altintop.



Mezzogiorno di fuoco per le cinque italiane reduci nelle coppe europee. A Nyon, in Svizzera, sede della Uefa, ci sono i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e, un'ora più tardi, quelli dei sedicesimi di finale di Europa League.



In Champions ci sono Juventus, Napoli e Atalanta ma solo i bianconeri sono teste di serie perché vincitori del girone. Da evitare per CR7 e compagni le inglesi Chelsea e Tottenham del redivivo Mourinho, oltre al "solito" Real Madrid. Più complicate le preghiere di Napoli e Atalanta che rischiano il meglio d'Europa ovvero Psg, Bayern, Barcellona e (solo i bergamaschi) i campioni d'Europa in carica del Liverpool. Il sogno sono Lipsia e Valencia.



In Europa League, eliminata la Lazio, ci sono l'Inter retrocessa dalla Champions e quindi testa di serie e la Roma che, avendo fallito la vittoria del suo girone, non è fra le teste di serie. Derby escluso per regolamento, i nerazzurri di Conte devono evitare le tedesche Leverkusen ed Eintracht e l'inglese Wolverhampton. I giallorossi di Fonseca, invece, rischiano l'Ajax semifinalista Champions l'anno scorso e le inglesi Manchester United e Arsenal.



Le date. Ottavi di Champions 18-19 e 25-26 febbraio andata; 10-11 e 17-18 marzo ritorno. Sedicesimi Europa League: andata 20 febbraio e ritorno il 27 febbraio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA