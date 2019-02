Champions League, Griezmann avvisa la Juventus: «L'Atletico guarda lontano»

All'antivigilia della sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus, la stella dei 'colchoneros' Antoine Griezmann parla dell'attesa che c'è per questa sfida e delle motivazioni, prima fra tutti la possibilità di giocare l'eventuale finale in casa, che spingono la squadra di Simeone.«Se il Wanda Metropolitano ci dà motivazioni in più per arrivare in fondo? Sì, a noi e ai tifosi: c'è sempre un'atmosfera fantastica ed è ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo come giocatori. Una finale qui sarebbe una festa per tutti coloro che amano l'Atlético. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio, e tutto il possibile per arrivarci. Poi si vedrà». Ma quante chance ha l'Atletico di eliminare la Juve dell'eterno rivale Cristiano Ronaldo? Quanto può arrivare lontano la formazione biancorossa? «Qui c'è gente che ha già giocato in finali di Champions League, Europa League e dei Mondiali - risponde Griezmann -. Siamo più sicuri quando affrontiamo momenti e partite importanti, e penso che proprio in queste occasioni riusciamo a dare il meglio di noi stessi». Poi una battuta sulla sua scelta di restare nell'Atletico. «Al momento mi considero parte fondamentale di questo progetto - spiega il campione del mondo francese - e ciò mi ha aiutato a decidere, oltre ovviamente al fatto che ho il pieno supporto del tecnico, del club e dei miei compagni. So di avere un ruolo chiave qui e darò tutto per aiutare questo club ad andare il più lontano possibile»

