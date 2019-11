Liverpool-Napoli 0-1 La diretta Mertens gela Anfield

Liverpool e Napoli, reduci rispettivamente dalla vittoria sul Genk e dal pareggio con lo Strasburgo, scendono in campo questa sera ad Anfield Road per la 5a giornata del Gruppo E della fase a gironi di Champions League; chi vince va agli ottavi, mentre un pareggio, qualora il Salisburgo sconfiggesse il Genk, terrebbe tutto ancora in ballo in vista dell'ultima giornata.



Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp



Napoli ((4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens. All. Carlo Ancelotti

