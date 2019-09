Napoli-Liverpool dalle 21.00 La Diretta Ancelotti sogna un altro sgambetto a Klopp

Napoli e Liverpool si affrontano questa sera in uno dei big match di questa prima giornata della Champions League 2019/2020. I ragazzi di Carlo Ancelotti sono i favoriti d'obbligo per il passaggio agli ottavi con i detentori della competizione, i Reds avversari di questa sera: Salisburgo e Genk, le altre due squadre comprese nel Gruppo E, sembrano in effetti un gradino sotto rispetto ad Insigne e compagni, nei confronti dei quali partono senz'altro da sfavoriti.



SEGUI LA DIRETTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA