Champions, solo emozioni nella notte senza gol: Lione-Barcellona 0-0 e Liverpool-Bayern Monaco 0-0

Appuntamento al ritorno, il prossimo 13 marzo, dopo la serata senza gol. Il Liverpool in casa e il Barcellona in trasferta, le favorite dei match della serata, hanno pareggiato e rispettivamente contro il Bayern Monaco e il Lione, con lo stesso punteggio (0-0). Notte di campioni, ma con le polveri bagnate, nella doppia sfida di questo spicchio d'andata degli ottavi di finale della Champions League.



IN FRANCIA

Al Parc Lyonnais la squadra blaugrana ha pure rischiato di andare sotto quando, dopo 9', Ter Stegen è stato costretto a deviare sulla traversa una conclusione potente di Terrier che avrebbe fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte della squadra allenata da Genesio che recentemente si è pure permessa i lusso di battere in Ligue 1 il PSG leade del campionato. Messi e Suarez, quindi Coutinho subentrato a Ousmane Dembelé, non sono riusciti a infilare nemmeno un pallone nella porta di Lopes. La ripresa si è giocata quasi senza soluzione di continuità nella metà campo del Lione ma la montagna del possesso palla catalano non è stato efficace. Si deciderà tutto al Camp Nou, cosa che Ernesto Valverde non avrebbe gradito alla vigilia del match. «A livello di gioco molto bene, a livello di risultato non tanto bene: dovevamo vincere e segnare, ma non ci siamo riusciti. Per 25 volte abbiamo tirato in porta, questo è il dato. Ci sono conclusioni che arrivano verso la porta, altre che non la inquadrano, ci sono anche le difese avversarie». E' la sintesi di Ernesto Valverde a Sky Sport dopo il pareggio senza reti del Barcellona sul campo del Lione.



IN INGHILTERRA

Lo stesso vale per Juergen Klopp che, con il suo Liverpool vicecampione d'Europa non è riuscito a piegare il Bayern Monaco di Niko Kovac che ha indossato la corazza e ha resistito a ogni assalto dei Reds: né Salah, né Mane e neppure Firmino, non in perfette condizioni, sono riusciti a superare Neuer. Una partita intensa, sotto una pioggia gelida e incessante, combattuta, giocata fra due squadre che non hanno badato a risparmiarsi. due forze contrapposto, però, non potevano che partorire un verdetto senza reti. La partita non è stata brutta, ad Anfield Road, ma è mancato il guizzo e adesso le due squadre si ritroveranno all'Allianz di Monaco di Baviera il 13 marzo, dove Lewandowski difficilmente sarà chiamato a fare il difensore. «Nel primo tempo abbiamo forzato un pò, non era una giornata in cui ci veniva tutto facile, nel primo passaggio non eravamo brillanti. Anche perché, il Bayern è molto forte fisicamente. Abbiamo fatto quello che potevamo, il pareggio è giusto, anche se potevamo fare di più. E' la Champions, va bene così. Questo 0-0 non è il risultato dei nostri sogni, a Monaco di Baviera ci giochiamo tutto». Così Juergen Klopp commenta il pareggio del Liverpool (0-0) ad Anfield Road contro il Bayern Monaco, parlando ai microfoni di Sky Sport.

