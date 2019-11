Napoli a Liverpool per ritrovarsi, Inter a Praga per crederci ancora

di Romolo Buffoni

Anfield Road rappresenta l’amarezza più grande per Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l’11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson si spensero le chance di qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale di Champions. Vinse il Liverpool 1-0, con gol di Salah e avanti, assieme al Psg, andarono i Reds destinati poi a vincere la Champions. Oggi sotto la Kop si presenta un Napoli più tranquillo ma, paradossalmente, sull’orlo di una crisi tecnica. Tranquillo perché potrebbe anche permettersi la sconfitta, a patto che il Salisburgo non vinca a Genk, ma nel caos per la vicenda dell’ammutinamento e relative maxi multe ai giocatori. Il tutto condito con il settimo posto in classifica, a -15 punti dalla Juventus alla quale il Napoli avrebbe dovuto contendere lo scudetto. «Come sta De Laurentiis? Bene, non è potuto venire qui ma è molto vicino a me, anche troppo perché mi chiama tutti i giorni ma per fortuna le bollette non le pago io. Comunque ci fa sentire il suo supporto», ha provato a sdrammatizzare Ancelotti nella conferenza stampa che ha rotto il silenzio stampa scattato dopo la notte flop col Salisburgo. Non ci sarà Insigne, rimasto a Napoli per un infortunio a un gomito. Nel Liverpool, sicuro di qualificazione e primo posto in caso di vittoria, Klopp annuncia la presenza di Salah e un problema in difesa: «Momo sta bene, giocherà. Per Matip dobbiamo valutare con attenzione la situazione del ginocchio».

Se un anno fa il Napoli piangeva, in contemporanea non rideva nemmeno l’Inter, anzi. I nerazzurri uscivano dalla Champions a causa del beffardo pari del Tottenham (poi finalista col Liverpool) a Barcellona. Toccano ferro i nerazzurri, ma anche oggi è una notte da dentro o fuori in Repubblica Ceca sul campo dello Slavia Praga. Solo vincendo l’Inter può coltivare chance concrete di qualificazione: «Ci giocheremo le nostre carte - annuncia Conte -, sappiamo di non avere grandi chance per gli ottavi ma sta a noi alimentarle, cercando di vincere qui». «In Europa - aggiunge Conte - noi siamo agli albori come squadra, vogliamo crescere e per noi sarebbe importante andare avanti, anche per continuare a giocare partite di un certo tipo e crescere».

