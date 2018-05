Salah si fa male alla spalla ed esce piangendo: Mondiale a rischio. Ko e lacrime anche per Carvajal

«È serio» l'infortunio alla spalla sinistra di Mohamed Salah, causato dal contatto con Ramos durante la finale di Champions contro il Real Madrid. La conferma è arrivata dal tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp. L'attaccante egiziano è stato costretto a lasciare il campo dopo 30 minuti, in lacrime, ed è stato portato in un ospedale di Kiev per essere sottoposto ad alcuni esami, riferisce il sito del club inglese. «È un infortunio serio, molto serio - ha detto Klopp nella conferenza stampa post-partita - Ora Salah è in ospedale per una radiografia. È un problema alla clavicola o la spalla stessa. Non ha un bell'aspetto». Parole che mettono in serio dubbio la presenza del fuoriclasse egiziano al Mondiale ormai imminente.



Cinque minuti dopo Salah, è uscito in lacrime anche Carvajal del Real Madrid, per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Nacho.



