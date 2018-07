Chelsea, 65 milioni per Jorginho e Sarri. Oggi l'annuncio del maxi affare

di Eleonora Trotta

Tutto confermato: il Chelsea ha trovato l'accordo per il trasferimento di Jorginho sulla base di 65 milioni di euro (57+8). Nell'affare è incluso anche l'indennizzo per risolvere il contratto di Maurizio Sarri, che così potrà finalmente sostituire Antonio Conte sulla panchina dei Blues. Oggi è atteso il doppio annuncio, mentre il City - che aveva raggiunto l'intesa totale con l'italo-brasiliano - ha ufficializzato l'ingaggio di Mahrez.

Esulta l'ex allenatore del Napoli: dopo mesi di trattative con la regia dell'agente Fali Ramadani, salirà su un aereo per Londra proprio nel giorno della presentazione di Carlo Ancelotti a Dimaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA