Chievo-Inter 0-0 La Diretta I nerazzurri inseguono la Lazio

Il Chievo, reduce dal pareggio a reti inviolate conquistato sul campo della SPAL nel turno infrasettimanale, torna a giocare tra le mura amiche dello stadio Bentegodi ed ospita l'Inter che ha regolato il Cagliari per 4-0 nell'anticipo del martedì, restando così agganciata a Roma e Lazio nell'appassionante lotta per conquistare gli ultimi due posti in palio per la Champions League del prossimo anno.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 14 Bani, 40 Tomovic, 2 Jaroszynski; 4 Rigoni, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 17 Giaccherini; 45 Inglese, 20 Pucciarelli. A disposizione: 90 Seculin, 98 Confente, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 9 Stepinski, 12 Cesar, 19 Castro, 23 Birsa, 27 Depaoli, 31 Pellissier, 69 Meggiorini, 77 Bastien. Allenatore: Maran.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio; 20 Borja Valero, 77 Brozovic; 17 Karamoh, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 2 Lisandro Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 11 Vecino, 87 Candreva, 23 Eder, 99 Pinamonti. Allenatore: Spalletti.

