Il Chievo Verona ha pareggiato in casa con il Sassuolo (in nove) per 1-1: a bersaglio Giaccherini e Cassata. Il Torino, invece, ha steso il Crotone (4-0) con una tripletta di Belotti e una rete di Iago Falque. Inutile il gol di Faraoni.



