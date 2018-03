Cina, Jiangsu-Capello, è addio. E Sabatini riflette sul futuro

di Redazione Sport

L’avventura di Fabio Capello allo Jiangsu Suning è alle battute finali. Nelle prossime ore, infatti, è attesa la comunicazione ufficiale della società cinese che avrebbe scelto Cosmin Olaroiu come successore dell’allenatore ex Juve, Roma e Milan. Alla base della separazione, alcune frizioni con la proprietà - la stessa dell’Inter - delusa dal negativo avvio di stagione della formazione asiatica. Non solo guida tecnica, le novità potrebbero riguardare pure Walter Sabatini: il coordinatore dell’area sportiva del gruppo Suning starebbe pensando di terminare la sua esperienza, anche per le note divergenze con la proprietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA