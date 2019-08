Lazio, Immobile papà per la terza volta: è nato Mattia

L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è diventato papà per la terza volta. La compagna Jessica Melena ha dato alla luce Mattia. Ad annunciarlo lo stesso bomber biancoceleste su Instagram dove ha postato una foto in ospedale in compagnia della moglie e delle due figlie maggiori Michela e Giorgia.



