Lady Nainggolan e il cancro: «Il periodo più buio della mia vita. Spero sia presto un ricordo»

Esattamente due mesi fa, l'11 luglio, Claudia Lai annunciava di avere un cancro e di aver iniziato la chemioterapia. Oggi, Lady Nainggolan, come viene chiamata la moglie del centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, offre ai suoi follower un nuovo sguardo, pieno di sofferenza per il presente e di speranza per il futuro, all'interno del suo calvario.



Su Instagram, per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, scrive: «Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo».







Sotto lo scatto, che ha già superato i 20 mila like, una pioggia di commenti di solidarietà, tra cui quello di Miralem Pjanic , ex collega del belga quando vestivano la divisa della Roma, che fa gli auguri all'amica con un doppio cuore e un bacio.

