Collina dirigente benemerito dell'Aia: ha portato la cultura arbitrale nel mondo

Pierluigi Collina è stato nominato dal Presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, con il parere favorevole dal Comitato Nazionale, Dirigente Benemerito dell'Associazione Italia arbitri. Per l'ex numero dei fischietti mondiali e attuale designatore della Fifa, è il riconoscimento per aver portato la cultura arbitrale italiana in Europa e nel Mondo.

