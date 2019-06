Collina: «Il Var è il presente e il futuro»

La Var è «il presente e il futuro» del calcio. Così Pierluigi Collina, presidente della Commissione arbitri della Fifa, intervenuto a Radio anch'io sport. «Sono contento che la UEFA abbia deciso di utilizzare la Var in Champions» ha aggiunto. «Nel mio ultimo anno all'UEFA è stato uno dei momenti di criticità, perchè qualcuno non era d'accordo sul suo utilizzo. La mia uscita dalla Uefa è stata determinata anche da questo, tra le altre cose. Sono felice che si siano convinti anche loro, il futuro o il presente è la VAR. L'IFAB di cui faccio parte, -ha aggiunto- ha perso un pò della deriva britannica del passato, e ora ne pensa in modo positivo. In Premier si utilizzerà la var dalla prossima stagione». Il futuro riserva altre novità, anche se i tempi non sembrano tanto vicini. Ad esempio la divisione delle carriere fra arbitri centrali e var: «Ci fu un tempo in cui gli arbitri centrali facevano anche gli assistenti, si chiamavano guardalinee. Io l'ho fatto una volta ed è stato traumatico, perchè non sapevo farlo sostanzialmente. La specializzazione nel ruolo dà qualità. In futuro vogliamo avere degli specialisti. Dobbiamo creare la categoria e serve tempo. Gli arbitri che smettono di arbitrare vengano mantenuti nel mondo arbitrale in un'altra posizione, contribuiranno a far crescere il numero di questo gruppo, ma la tendenza sarà sicuramente quella di creare degli specialisti». Infine a una domanda sull'ipotesi di introdurre il tempo effettivo di gioco, Collina ha risposto dicendo che «è una delle cose che abbiamo discusso all'IFAB. Non c'è unanimità di consenso, soprattutto tra gli allenatori. Ma è comunque un argomento di discussione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA