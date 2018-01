Conte attacca Mourinho: «Soffre di demenza senile»

Scambio di insulti al vetriolo tra Antonio Conte e José Mourinho, che soffrirebbe - secondo l'offesa rivoltagli dal tecnico italiano - di «demenza senile». Che i due allenatori, oggi in Premier League, non si fossero mai amati, è noto a chiunque si occupi di calcio. Ma mai gli scontri verbali, che pure sono stati numerosi in passato, erano degenerati in questa maniera. La miccia di quest'ultimo botta e risposta velenosa è stata accesa da Mourinho, quando giovedì, smentendo le voci su un suo prossimo addio al Manchester United, aveva detto che non aveva bisogno di «comportarsi come un clown a bordo-campo» per dimostrare la sua passione per lo United. Un commento che da molti era stato interpretato come un diretto attacco a Conte, famoso ormai anche in Inghilterra per la teatrale gestualità con cui segue le partite del Chelsea. Pur senza essere nominato direttamente, lo stesso Conte ha evidentemente mal digerito la risposta di Mourinho.



E oggi, alla prima occasione pubblica, la conferenza stampa di vigilia all'impegno di Coppa d'Inghilterra a Norwich, ha replicato con stizza alle parole del portoghese, ricordando la famosa esultanza di Mourinho proprio all'Old Trafford nel 2004. Una corsa lunga 50 metri per unirsi ai festeggiamenti dei suoi giocatori - all'epoca allenava il Porto - che avevano appena segnato il gol-qualificazione contro i Red Devils nei quarti di finale di Champions League. «Penso che (Mourinho, ndr) debba guardare il suo stesso passato, forse stava proprio parlando di se stesso? - la replica sarcastica dell'ex Ct dell'Italia -. Capita che qualcuno possa scordare cosa ha detto o cosa ha fatto in passato, o anche quali comportamenti abbia avuto. Certe volte è colpa della demenza senile quando dimentichi il passato». E perché la sua stizzita risposta non potesse essere fraintesa, ha accompagnato le parole picchiandosi la tempia con l'indice, come a suggerire la presunta pazzia del portoghese. Una risposta non solo altamente offensiva ma anche 'politicamente scorretta0, di fronte alla quale il Chelsea ha cercato in seguito di rimediare sostenendo che Conte - limitato dal suo inglese basilare - intendesse riferirsi ad una presunta «amnesia», e non «demenza senile», di Mou. E però la parola è stata pronunciata da Conte proprio in italiano. Non è escluso però che la Premier League possa decidere di sanzionare le parole del tecnico italiano, offensive ben al di là della rivalità sportiva. Quasi sicura una multa, ma non è esclusa anche una squalifica.

