Inter, Conte: «La Juve ha mostrato l'artiglieria pesante»

Conte, pur elogiando l'Inter per aver giocato alla pari lo scontro diretto di San Siro, ammette che la juve è comunque più pronta. Almeno in questo momento. «I bianconeri hanno mostrato l'artiglieria pesante, per poter gestire queste partite. Noi abbiamo ancora tanta strada da fare, dobbiamo crescere nella gestione e nel capire i momenti» ammette il tecnico nerazzurro. «Sono orgoglioso dei ragazzi - aggiunge - la partita è stata equilibrata. Ma loro hanno fatto valere l'esperienza e la caratura della squadra. Complimenti a loro e noi ci rimboccheremo le maniche». Conte non ha nulla da recriminare in una sfida, secondo lui, giocata alla pari: «L'infortunio di Sensi lo abbiamo pagato quando è uscito perché abbiamo perso il filo del discorso. Nella ripresa non siamo entrati bene, poi la partita si è equilibrata anche se sulla carta le squadre non lo sono. Potevamo segnare noi o loro, hanno fatto gol loro». Nessuna emozione particolare, almeno a quanto racconta ai microfoni di Sky, per Conte: «È una partita. Importante, certo, contro una squadra molto molto forte. Ma contro la Juventus ho sempre perso, con Arezzo e Atalanta. Mi dispiace».

© RIPRODUZIONE RISERVATA