Conte choc su Mourinho: "Piccolo uomo, non conosce la verità". Ecco cosa lo ha fatto infuriare

Mourinho? Un piccolo uomo. Prosegue lo scontro al vetriolo tra Antonio Conte e il tecnico portoghese che ieri, dopo la vittoria del Manchester United in Fa Cup, aveva fatto pesanti allusione alla squalifica subita da Conte per il calcio-scommesse.



Pochi minuti dopo il pari di questo pomeriggio a Norwich, è arrivata la nuova risposta stizzita di Conte: «Penso che quando ci sono commenti di questo tipo, commenti con i quali vuoi offendere qualcuno senza conoscere la verità, significa che sei un piccolo uomo. Forse è stato un piccolo uomo in passato, un piccolo uomo nel presente, e forse lo sarà, un piccolo uomo, anche in futuro».

