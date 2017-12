Coppa Italia, verso il derby: Milan e Inter vogliono lasciarsi alle spalle i guai

di Salvatore Riggio

Il derby di Coppa Italia di mercoledì dirà chi tra le due milanesi è messa peggio. Il Milan sta vivendo mesi da incubo nonostante i tanti proclami estivi per una campagna acquisti che si è rivelata faraonica solo per i costi e non per la qualità dei giocatori. L’Inter resta in corsa per il quarto posto, ma arriva da un momento di appannamento che si è manifestato poco alla volta. Il 9 dicembre contro la Juventus (0-0) i nerazzurri non erano mai stati pericolosi; il 12 dicembre contro il Pordenone la vittoria era arrivata soltanto ai rigori; poi sono arrivate le sconfitte contro Udinese (16 dicembre, 1-3) e Sassuolo (23 dicembre, 1-0), che hanno fatto perdere terreno ai nerazzurri.



A ognuno il suo, insomma. Rino Gattuso chiede l’appoggio dei tifosi; Luciano Spalletti vuole rinforzi per avere più alternative e non ritrovarsi con dei rimpianti verso marzo-aprile (Pastore e il prestito secco di Mkhitaryan sono al momento le due opzioni per gennaio). È questa l’aria che si respira nella freddissima Milano a due giorni dal derby di Coppa Italia, che vale la semifinale. Gattuso riavrà a disposizione Romagnoli e Suso (contro l’Atalanta, in campionato, erano squalificati) e tornerà a puntare su Biglia; Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati D’Ambrosio e Miranda e opterà per Cancelo e Ranocchia. Nella trequarti Joao Mario è leggermente in vantaggio su Brozovic, mentre in attacco ci sarà Icardi. Nel derby di ottobre l’argentino aveva siglato una tripletta e il tecnico di Certaldo si augura possa ripetere quella prestazione, per poi tornare a pensare al campionato e allo scontro diretto contro la Lazio del 30 dicembre.

