Juventus, Cristiano Ronaldo deluso su Instagram: «Non era il risultato che volevamo»

«Non era il risultato che volevamo». Così Cristiano Ronaldo, su Instagram, dopo la sconfitta per 2-0 della Juventus contro la Roma, ininfluente ai fini dello scudetto, già vinto dai bianconeri, ma tappa importante per la corsa del portoghese al trono dei bomber. «Guardiamo avanti e pensiamo a festeggiare lo scudetto la prossima settimana insieme ai nostri tifosi» conclude CR7, dando appuntamento alla festa in programma dopo la sfida con l'Atalanta di domenica prossima.



