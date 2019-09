Cristiano Ronaldo piange in tv per il padre morto: «Era sempre ubriaco, non l'ho mai conosciuto»

L'uomo oltre il campione. Cristiano Ronaldo ha ripercorso alcune delle tappe più intime e dolorose della sua vita ai microfoni della trasmissione inglese Good Morning Britain. «Non ho mai davvero conosciuto mio padre, era sempre ubriaco», ha dichiarato il fenomeno portoghese in lacrime. Nell'intervista che andrà in onda martedì sulla tv inglese Itv, viene mostrato a Cristiano un inedito video di suo padre datato 2004, un anno prima della sua morte, in cui José Dinis Aveiro raccontava quanto fosse orgoglioso di suo figlio.



‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR