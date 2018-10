Cristiano Ronaldo: «Respingo le accuse, lo stupro è un crimine abominevole»

«Attendo con ansia il risultato di eventuali indagini e processi, perché nulla pesa sulla mia coscienza. Nego fermamente le accuse emesse contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Mi rifiuto di alimentare lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di promuovere solo se stesse a mie spese». Così Cristiano Ronaldo, su Twitter, commenta la notizia delle accuse a suo carico negli Usa.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.</p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1047490574687907841?ref_src=twsrc%5Etfw">3 ottobre 2018</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations.</p>— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) <a href="https://twitter.com/Cristiano/status/1047490701137784832?ref_src=twsrc%5Etfw">3 ottobre 2018</a></blockquote>

