Cristiano Ronaldo: «Ringrazio molto i tifosi della Juventus»

di Redazione Sport

«Ringrazio molto i tifosi della Juventus»: Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a Ronaldo, di segnare una rete così bella e trovare una standing ovation dei tifosi rivali. Ed è proprio lui il primo a riconoscerlo: «è stato un gol incredibile, ha detto. Ringrazio molto i tifosi della Juventus, non mi era mai capitata una cosa così in carriera». Il campione portoghese ha aggiunto: «da tanto tempo cercavo un gol così e finalmente l'ho trovato». Era il 19mo minuto del secondo tempo e la partita è praticamente finita lì. Ronaldo già in campo, dopo gli abbracci dei compagni, aveva salutato curva e tribuna per quel gesto inatteso del pubblico bianconero.

