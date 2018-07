Mancini: «Ronaldo alla Juve sarebbe importante per il nostro campionato»

«Sarebbe una cosa molto importante per il campionato italiano. Potrebbe essere l'inizio per tornare ai fasti di 15 anni fa quando tutti i campioni giocavano in Serie A». Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni del programma 'Balalaika-Verso la finalè su Canale 5, ha commentato così i rumors di calciomercato che danno Cristiano Ronaldo vicino alla Juventus.



«Ai prossimi Europei punto su Chiesa, Caldara, Pellegrini e uno fra Donnarumma e Meret». Il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini guarda al futuro e indica i magnifici quattro che di sicuro porterà agli Europei. E fa anche una riflessione su sè stesso: «fare il ct è la cosa più importante della mia vita? In questo momento è la cosa che mi piace di più». Intervenuto al programma Balalaika su Canale 5, il tecnico ha anche detto la formazione azzurra deve «migliorare su tutto, in questo momento siamo in ginocchio e stiamo soffrendo ma quando arrivano questi momenti noi siamo forti e sappiamo reagire». Porte aperte a Daniele De Rossi che ha dato la disponibilità a restare in azzurro «Dobbiamo qualificarci per gli Europei, quindi -ha aggiunto Mancini- insieme ai giovani abbiamo bisogno anche dei giocatori più esperti» Balotelli ? «Per 4 anni mi sono disintossicato. Scherzi a parte -ha detto Mancini- l'ho trovato bene, disponibile e con voglia di lavorare. Poi come ho sempre detto dipende da lui e dalla sua testa». E Buffon? se un giorno avremo bisogno di Gigi penso che lui sia disponibile e noi saremo contenti«.

