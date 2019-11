Cristiano Ronaldo diventa supereroe con Stricker Force 7

La Gazzetta dello Sport distribuirà in edicola il primo libro ufficiale firmato da Cristiano Ronaldo, la graphic novel «Striker Force 7. Un gioco di squadra», creata dall'ideatore di supereroi Sharad Devarajan e dall'attaccante della Juventus FC e star internazionale Cristiano Ronaldo, che ne è anche il super protagonista. Il volume è edito da Magazzini Salani, un marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), che pubblicherà in Italia la serie ufficiale di graphic novel Striker Force 7. La Striker Force 7, la più grande agenzia segreta al mondo, deve difendere la Terra dalla distruzione architettata da un gruppo terroristico dai modi violenti e dalle intenzioni minacciose. Per farlo, avrà bisogno di qualcuno che possa manovrare e gestire i poteri di una incredibile intelligenza artificiale... a forma sferica. L'idea di chiedere a Cristiano Ronaldo potrebbe sembrare follia, ma quando è in gioco l'incolumità di tutti noi l'errore più grande sarebbe quello di accontentarsi. All'interno del volume, oltre alla storia originale composta da oltre 100 tavole a colori, i lettori troveranno numerosi materiali esclusivi, tra artwork e «making of» del progetto. Questo libro è una pietra miliare per i milioni di fan di Cristiano Ronaldo in tutto il mondo. La data d'uscita del volume «Striker Force 7. Un gioco di squadra» (128 pagine - 14,90 euro) è prevista in libreria per lunedì 11 novembre 2019.

