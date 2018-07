Croazia, ministri sfilano con la maglia a scacchi

All'indomani del successo della Croazia sull'Inghilterra e dello storico accesso per la prima volta della nazionale croata in una finale del mondiale di calcio, oggi alla riunione del governo a Zagabria tutti i ministri, compreso il premier Abdrej Plenkovic, si sono presentati indossando la maglietta a scacchi della nazionale di Modric, Mandzukic e compagni. Il premier, congratulandosi con i giocatori, con il ct Zlatko Dalic e l'intero staff della nazionale, ha parlato di 'enorme promozione per la Croazià, e si è augurato che domenica la squadra, nella finale contro la Francia, riesca a portare a termine l'impresa storica conquistando il titolo mondiale. Plenkovic ha al tempo stesso evocato la possibilità della costruzione di un nuovo stadio moderno e adeguato al livello raggiunto dal calcio croato. «Penso che la nazionale se lo meriti», ha detto il premier aggiungendo che ciò sarebbe anche un forte messaggio per le nuove generazioni, incoraggiandole a fare sempre più sport.



Le nazionali di calcio di Francia e Croazia avranno potenti tifosi alla finale della Coppa del Mondo in Russia domenica, visto che assisteranno alla sfida i loro rispettivi presidenti, Emmanuel Macron e Kolinda Grabar-Kitarovic. «Il presidente Macron ed io abbiamo accettato di vederci domenica a Mosca», ha detto il presidente croato a margine del vertice della Nato a Bruxelles. Secondo Grabar-Kitarovic, il capo dello stato francese dovrebbe prepararsi per una sconfitta della squadra francese. «Vinceremo», ha detto. Il presidente croato, che aveva assistito a quasi tutte le partite del suo paese in Russia e aveva persino visitato i giocatori negli spogliatoi, non era presente mercoledì nella vittoria per 2-1 contro l'Inghilterra, anche se ha seguito la partita a cena dal vertice di Bruxelles. Macron, da parte sua, ha potuto vedere martedì il trionfo della Francia sul Belgio nello stadio di San Pietroburgo, anche se mercoledì era già volato per partecipare al vertice nella capitale belga.

