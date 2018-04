Crotone, Zenga: «Con la Juventus pensiamo di giocarcela. Buffon? Avrei fatto peggio»

«Come avrei reagito se mi avessero dato un rigore contro come quello concesso al Real Madrid? Io avrei fatto peggio di quello che ha fatto Buffon». Walter Zenga, alla vigilia della sfida del suo Crotone con la Juve, difende il portiere bianconero finito sotto i riflettori per il duro sfogo dopo l'eliminazione dalla Champions. «Io e Buffon - ha aggiunto - viviamo le cose con grande passione. Lui ha scritto la prefazione del mio libro dicendo che non gli ero simpatico perché me la pigliavo con tutti quando giocavo con l'Inter. Chi vive le cose può reagire in modo sbagliato e chi sta fuori non può capire cosa si prova. Io sabato sono tornato da Genova e non sono uscito da casa fino a ieri perché la sconfitta mi fa stare male e finché la vivrò così farò l'allenatore. Quando non avrò dentro l'angoscia della sconfitta tornerò a casa. Magari sbaglio le scelte, però le faccio, però vivo».



«Come avrei reagito se mi avessero dato un rigore contro come quello concesso al Real Madrid? Io avrei fatto peggio di quello che ha fatto Buffon». Walter Zenga, alla vigilia della sfida del suo Crotone con la Juve, difende il portiere bianconero finito sotto i riflettori per il duro sfogo dopo l'eliminazione dalla Champions. «Io e Buffon - ha aggiunto - viviamo le cose con grande passione. Lui ha scritto la prefazione del mio libro dicendo che non gli ero simpatico perché me la pigliavo con tutti quando giocavo con l'Inter. Chi vive le cose può reagire in modo sbagliato e chi sta fuori non può capire cosa si prova. Io sabato sono tornato da Genova e non sono uscito da casa fino a ieri perché la sconfitta mi fa stare male e finché la vivrò così farò l'allenatore. Quando non avrò dentro l'angoscia della sconfitta tornerò a casa. Magari sbaglio le scelte, però le faccio, però vivo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA