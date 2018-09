Danimarca, ammutinamento in nazionale: convocati dilettanti e giocatori di calcio a 5

Alla fine la sconfitta, ampiamente prevedibile, si è rivelata quasi onorevole: la Danimarca è stata battuta in amichevole dai padroni di casa della Slovacchia per 3-0, un risultato netto ma che poteva essere anche più largo, se consideriamo che in campo non sono scesi i giocatori migliori, ma una selezione composta da calciatori semiprofessionisti e giocatori di calcio a 5. Queste le conseguenze dell'ammutinamento deciso da ct e giocatori nei confronti della Federcalcio di Copenaghen, che però rischia di mettere in seria difficoltà il nuovo selezionatore in vista dell'esordio in Nations League.







A Trnava, infatti, la Slovacchia di Hamsik si è imposta per 3-0 sulla rimaneggiata nazionale danese, grazie ai gol di Nemec e Rusnak e all'autogol di Fogt. Il nuovo ct, John Jensen, ha però dovuto fare a meno di tutti i migliori giocatori, quelli che agli ultimi Mondiali di Russia si sono arresi, agli ottavi di finale, solo ai rigori contro la finalista Croazia.



Il motivo dell'ammutinamento riguarda una controversia di natura economica, ma non solo, tra i nazionali danesi e la Federcalcio: i calciatori, infatti, hanno chiesto a gran voce di poter stipulare accordi individuali con gli sponsor della nazionale, ma hanno reclamato anche differenti condizioni sui viaggi in trasferta. Dopo una prima proposta da parte del sindacato dei calciatori danesi, la DBU ha respinto la richiesta ed è scattato l'ammutinamento.



Alla fine, contro la Slovacchia è giunta una sconfitta giusta ma per fortuna non troppo severa. Si poteva immaginare una goleada, ma per fortuna si è trattato solo di una gara amichevole. Domenica, però, c'è il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey a far visita alla nazionale 'alternativa': la gara vale per la Nations League, ci sono punti in palio e di certo avere a centrocampo Rasmus Johanson, giocatore di futsal con un passato in Italia, nella Virtus Noicattaro, al posto di un certo Christian Eriksen, non fa proprio ben sperare...

